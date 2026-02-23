Nueve tenistas argentinos en el Top 100
Argentina volvió a decir presente en la elite del tenis mundial.
Con nueve jugadores dentro del Top 100 del ranking ATP, el país reafirma su protagonismo en el circuito profesional y se consolida como una de las potencias más fuertes de la región.
Entre los destacados aparece el marplatense Francisco Comesaña, que ocupa el puesto 82 del mundo y sigue creciendo en el circuito.
Los argentinos en el Top 100
Francisco Cerúndolo (19°)
Tomás Martín Etcheverry (33°)
Sebastián Báez (53°)
Camilo Ugo Carabelli (59°)
Juan Manuel Cerúndolo (70°)
Thiago Tirante (76°)
Mariano Navone (77°)
Francisco Comesaña (82°)
Román Burruchaga (96°)
Si bien el presente es muy positivo, el récord histórico argentino se mantiene intacto: el 26 de junio de 2007, el país llegó a tener 14 jugadores dentro de los 100 mejores del mundo, una marca que aún no fue superada.
Con una camada joven y en constante evolución, Argentina vuelve a posicionarse como protagonista en el tenis internacional y sueña con seguir escalando posiciones en la élite del ranking mundial.
