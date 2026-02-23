Comesaña ha ganado sus primeros tres títulos ATP Challenger en 2022, dos títulos individuales en Argentina y uno de dobles en Italia con Luciano Darderi.

Con nueve jugadores dentro del Top 100 del ranking ATP, el país reafirma su protagonismo en el circuito profesional y se consolida como una de las potencias más fuertes de la región.

Entre los destacados aparece el marplatense Francisco Comesaña, que ocupa el puesto 82 del mundo y sigue creciendo en el circuito.

Los argentinos en el Top 100

Francisco Cerúndolo (19°)

Tomás Martín Etcheverry (33°)

Sebastián Báez (53°)

Camilo Ugo Carabelli (59°)

Juan Manuel Cerúndolo (70°)

Thiago Tirante (76°)

Mariano Navone (77°)

Francisco Comesaña (82°)

Román Burruchaga (96°)

Si bien el presente es muy positivo, el récord histórico argentino se mantiene intacto: el 26 de junio de 2007, el país llegó a tener 14 jugadores dentro de los 100 mejores del mundo, una marca que aún no fue superada.

Con una camada joven y en constante evolución, Argentina vuelve a posicionarse como protagonista en el tenis internacional y sueña con seguir escalando posiciones en la élite del ranking mundial.

