Se cumplieron nueve años del femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata. La adolescente de 16 años que víctima de una adicción fue llevada por Alejandro Alberto Maciel, Matías Farías y Juan Pablo Offidani a una vivienda donde le suministraron drogas en grandes cantidades y abusaron de ella.

Ads

Tras una serie de juicios que parece no tener fin, su familia vuelve a las calles para recordarla y volver a pedir Justicia en un contexto de creciente violencia de género y falta de políticas públicas de contención.

“Desde el día que la mataron a Lucía yo no tuve reparo en decir que fue un narcofemicidio. Esta gente vendía drogas, eran tres personas que se dedicaban a eso y como dijo el fiscal general de Mar del Plata, eran ‘la proveeduría de la muerte’”, declaró Marta Montero, mamá de la adolescente, en diálogo con El Marplatense.

Ads

En esta línea, aseguró que “esto siempre se supo, lo que pasa es que no se investigó más allá de lo que fue lo de Lucía. Y hoy, lo estás viendo reflejado en tres mujeres jóvenes que matan de una manera cruel”.

Los manifestantes hicieron notar su preocupación ante la violencia machista.

A las 15 comenzó la movilización que reunió a familias enteras, organizaciones sociales y multisectoriales en homenaje a Lucía. También participaron la mamá de Iara Nardelli, joven desaparecida en Mar del Plata y la hija de Erika, hallada sin vida días atrás.

Ads

“A nosotros nos toca hablar de las mujeres porque a mi me mataron a una hija y hoy es cada vez peor. Pero la cantidad de soldaditos que matan? Eso no lo estamos mirando. Están en el barrio, en el comedor, donde la gente necesita y el Estado se retiró. En el propio gobierno los encontrás”, remarcó Marta Montero respecto al narcotráfico.

En este sentido, comentó que “hoy no es una novedad, se ha destapado una olla con un legislador que terminan sacando porque era un escándalo evidente en la mano. Es un desparpajo, un disparate. Abramos los ojos y démonos cuenta, hoy en día nos están matando a los chicos, les queman la cabeza por moda, sentido de pertenencia, y una vez que entramos no salís más de ahí”.

De modo que “lo que pasó con las tres jóvenes es el producto de algo que se hace mucho tiempo. Ayer otro femicidio más y acá en Mar del Plata tenemos a una chica que apareció colgada, otra adentro de la heladera, de Iara aparecieron el fémur y el cráneo a los 10 días. ¿eso se investigó? No, no hay Justicia”, enumeró.

Ads

Por este motivo, aseveró: “Hay un Estado narcocriminal y la Justicia es parte. Nadie quiere investigar estos crímenes, esa es la realidad. Por qué cuesta tanto un crimen de esta magnitud llevarlo a la Justicia, por qué nos dan tanta vuelta y nos pasa todo lo que nos pasa. Vos fijate que nosotros hoy estamos luchando porque el año que viene vamos a un juicio cesura, Casación sacó la figura de femicidio. Si la muerte de Lucía, el abuso que hicieron, no es un femicidio o un odio desmedido a una mujer, ¿qué es?”.

Sobre este tema, explicó que “en abril del año que viene vamos a ir a un sexto juicio a juzgar al tipo por una condena de abuso sexual que es de 8 a 20 años y nos sacan la figura de femicidio. Esto no es disparatado, sí, y por qué se quiere sacar, porque esto cada vez avanza más”.

“No se quiere poner esta figura porque les conviene a toda esa manga de sinvergüenzas que cometen estos crímenes para que les quiten años. Un abuso sexual no es lo mismo que un femicidio que es una condena perpetua sin ningún beneficio”, continuó.

A 9 años del crimen de Lucía Pérez, el reclamo continúa por las calles de la ciudad.

En consecuencia, “cuando vos ves eso, decís en vez de avanzar, retrocedemos. ¿Cómo entendés eso? dónde está la Justicia? Hoy la Justicia responde a un Estado narco que defiende a este tipo de gente”, repitió.

Asimismo, “lo que el Estado y la Justicia le hacen pasar a una familia es terrible. Ya tienen la peor crueldad que es perder un hijo, ya estás perpetuado de por vida, y encima tenés que luchar contra una Justicia lenta, perversa, cómplice que no es Justicia”.

"Estamos a la merced con un Estado totalmente narcocriminal que incluye a todos los poderes. Son funcionales al narco del momento, a los fiscales que realmente quieren trabajar, se los castiga, a los que ni investigan, se los avala", concluyó.