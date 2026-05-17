La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal, informó las nuevas ubicaciones de los quirófanos móviles destinados a la castración gratuita de perros y gatos, que funcionarán durante la próxima semana en distintos puntos de la ciudad.

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Los dispositivos estarán presentes en la Sociedad de Fomento Estación Norte, ubicada en avenida Luro 3998, y en el barrio Centenario, en el salón Maradona de Tierra del Fuego y Avellaneda. En ambos casos, la atención será de lunes a viernes antes de las 8.

Además, el servicio continuará en la sede de Zoonosis y Bienestar Animal, ubicada en Canesa y Guanahani, donde se atenderá de lunes a viernes antes de las 9 y los sábados desde las 8.

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Desde el área municipal recordaron que las castraciones se realizan sin turno previo y por orden de llegada. Se admitirá un solo animal por persona y se efectuarán hasta 15 intervenciones por sede para garantizar la accesibilidad del servicio.

Previamente, en cada operativo se brindarán charlas sobre tenencia responsable de mascotas. Los requisitos y el cronograma semanal completo pueden consultarse en mardelplata.gob.ar/zoonosisweb



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Vacunación antirrábica gratuita

La campaña de vacunación antirrábica también continuará en distintos puntos de la ciudad. De lunes a jueves, de 8 a 13 y sin turno previo, las dosis se aplicarán en las sedes de Zoonosis de Hernandarias 10200 y Canesa esquina Guanahani.

Asimismo, en la Delegación Batán —ubicada en avenida Centenario y calle 155— la vacunación se realizará de lunes a jueves de 10 a 12.

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Por otra parte, el viernes 22 de mayo, de 9 a 12, el operativo llegará a la Sociedad de Fomento Colina Alegre, en Zorzal entre Tijereta y Cachirla.

Las autoridades solicitaron que concurra una sola persona mayor de edad con DNI y recordaron que la vacunación es gratuita para perros y gatos mayores de tres meses. No se aplican dosis a hembras preñadas o en período de lactancia.

También remarcaron que los perros deben asistir con correa, collar y bozal en caso de razas potencialmente peligrosas, mientras que los gatos deben ser trasladados en transportadoras, mochilas o bolsos para evitar escapes.