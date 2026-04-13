La Unión Europea decidió reforzar las condiciones del acuerdo comercial con el Mercosur al introducir reglas más exigentes en materia de salvaguardias agrícolas. Este cambio implica un esquema más riguroso para monitorear importaciones y habilitar posibles restricciones frente a desequilibrios en el mercado.

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Uno de los puntos centrales es la reducción de los umbrales que permiten iniciar investigaciones: ahora bastará con variaciones del 5% en factores como el aumento de importaciones o diferencias de precios, cuando antes el límite era más amplio. Esto facilita que el bloque europeo active mecanismos de protección con mayor rapidez.

Además, el seguimiento del comercio será permanente y más activo, apoyado en datos oficiales de la Unión Europea, lo que incrementa el control sobre los productos que ingresan desde Sudamérica.

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En este contexto, algunos sectores argentinos aparecen como los más expuestos a posibles restricciones o cuestionamientos. Entre ellos se destacan la carne bovina, tanto refrigerada como congelada, y los biocombustibles derivados de aceites vegetales, rubros clave dentro de las exportaciones nacionales.

El endurecimiento de estas condiciones refleja una postura más cautelosa por parte de Europa, que busca proteger a sus productores frente a la apertura comercial, y suma incertidumbre sobre el impacto real que el acuerdo podría tener en la economía argentina.

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