La Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal informó que esta semana continuará el recorrido de los quirófanos móviles para la castración gratuita de perros y gatos en distintos barrios de la ciudad, con atención por orden de llegada, sin turno previo, y con charlas previas sobre tenencia responsable de mascotas.

El servicio funcionará este lunes 9 antes de las 08:00 en Galpón Municipal Camet (Beltrán 5400). Y del miércoles 11 al viernes 13, antes de las 08:00, atenderá en la sociedad de fomento San Martín (Génova 5284).

Por su parte, la sociedad de fomento Jardín de Stella Maris (avenida Jorge Newbery 3414) y el CAPS Belisario Roldán (Rodríguez Peña 7848) brindarán atención este lunes 9 y del miércoles 11 al viernes 13, también antes de las 08:00.

En la sede de Zoonosis y Bienestar Animal (Canesa y Guanahani), las castraciones se realizarán este lunes 9 y del miércoles 11 al viernes 13 a las 09:00, y el sábado 14 a las 08:00. En tanto, el sábado 14 antes de las 08:00 el operativo se trasladará al Centro Cultural Batán (Calle 128 entre Colectora y 143).

Las castraciones en todas las sedes serán por orden de llegada y sin turno previo. Para garantizar la accesibilidad del servicio, se admitirá un solo animal por persona y se realizarán 15 castraciones por sede. Los requisitos y el cronograma semanal pueden consultarse en www.mardelplata.gob.ar/castracionesdeanimales.

