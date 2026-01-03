El Centro Universitario Coronel Vidal abrió la inscripción para dos nuevas propuestas académicas que comenzarán en abril de 2026: la Tecnicatura Superior Universitaria en Producción Agropecuaria, dictada por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), y la Diplomatura en Marketing Digital e Inteligencia Artificial, a cargo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). Ambas iniciativas forman parte de la oferta del Centro Universitario Puentes.

Ads

La Diplomatura en Marketing Digital con herramientas de Inteligencia Artificial amplía las oportunidades formativas en los nuevos campos de la innovación tecnológica. Está orientada a emprendedores, cooperativas y jóvenes que buscan incorporar competencias digitales y fortalecer sus proyectos en un contexto económico dinámico y en transformación.

En paralelo, la Tecnicatura en Producción Agropecuaria constituye un avance significativo para articular la educación superior con las actividades productivas del territorio. La carrera permitirá formar técnicos capaces de mejorar la gestión de los sistemas agropecuarios locales, promover prácticas sostenibles y aportar innovación al desarrollo rural.

Ads

Puede interesarte

Las consultas podrán realizarse a partir del 2 de febrero, de lunes a viernes de 08:00 a 13:00, en el Centro Universitario Coronel Vidal. También se encuentra disponible el correo electrónico [email protected] para quienes requieran información adicional.

La Diplomatura en Marketing Digital e Inteligencia Artificial de la UNTREF tiene una duración de seis meses, con modalidad combinada (50% virtual y 50% presencial), y comenzará en abril de 2026. La inscripción se realiza a través del siguiente enlace: https://forms.gle/nrwXqJHAGzBj3nCi9

Ads

Por su parte, la Tecnicatura en Producción Agropecuaria de la UNLP se cursará de manera presencial, tendrá una duración de tres años y prevé su inicio en abril de 2026. El formulario de inscripción está disponible en: https://forms.gle/FWJKdLz7Ypjiimps7