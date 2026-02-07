La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) continúa ejecutando obras de infraestructura en el Complejo Universitario General Manuel Belgrano, en el marco del inicio de los cursos introductorios y del incremento sostenido de la circulación diaria de estudiantes, docentes y personal no docente.

Los trabajos están a cargo de la Secretaría de Planificación y se concentran principalmente en los espacios exteriores, con el objetivo de mejorar la accesibilidad, la circulación y el mantenimiento general del predio.

En ese sentido, el secretario de Planificación de la UNMDP, Eduardo Oxarango, explicó que una de las intervenciones principales se desarrolla sobre las veredas del Complejo. “Es una zona que caminan muchísimas personas y es importante, todo por calle Peña y Funes. Eso se está trabajando en este momento, se avanzó mucho y muy bien en enero”, señaló.

Otro de los puntos centrales es la Plaza de la Memoria. “La intención es estar ya saliendo de lo que es el interior de la plaza, lo que permite la circulación fluida por los accesos principales a todas las unidades académicas”, indicó el funcionario.

Dentro de ese espacio se incorporó además una intervención vinculada a la accesibilidad. “Hemos hecho una huella háptica, que es un camino que permite, fundamentalmente a las personas ciegas, poder desplazarse siguiendo un carril con baldosas hápticas y realizar un circuito autoguiado”, detalló Oxarango. Agregó que luego se desarrollará una señalización pública para explicar el funcionamiento de este recorrido dentro del Complejo.

Durante los meses de verano también se concretaron obras ya iniciadas previamente, como la continuidad de los trabajos en la biblioteca universitaria. Oxarango recordó que, tras la inauguración de la sala de lectura del primer piso, se siguieron realizando intervenciones tanto en el interior como en el exterior. “Se construyó un pórtico de acceso que acompaña la forma del comedor y empieza a señalar el ingreso a todo el conjunto, que incluye el comedor y la biblioteca”, explicó.

Además, se llevaron adelante mejoras en el área de deportes, en el hall de las aulas comunes y tareas de mantenimiento general como limpieza, poda, corte de pasto y limpieza de desagües. “Son intervenciones que quizás no tienen un nombre llamativo, pero que son fundamentales para que la comunidad universitaria encuentre los espacios en las mejores condiciones posibles”, subrayó el secretario de Planificación.

Fuente: con información de Portaluniversidad.org.ar