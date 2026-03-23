Imagen: Reuters

El hecho ocurrió el domingo a la noche cuando una aeronave de Air Canada Express, que había partido desde Montreal, impactó contra un camión de bomberos perteneciente a la Autoridad Portuaria mientras realizaba la maniobra de aterrizaje.

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Según confirmaron autoridades y medios locales, el piloto y el copiloto murieron como consecuencia del choque, mientras que decenas de pasajeros y miembros de la tripulación debieron ser asistidos. Al menos 41 personas fueron trasladadas a hospitales.

Los ocupantes del vehículo de emergencia (dos agentes de la Autoridad Portuaria) resultaron heridos, aunque se encuentran fuera de peligro.

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El impacto se produjo cuando el avión, un Bombardier CRJ-900, rodaba por la pista tras aterrizar y colisionó con el camión que intervenía en otro operativo dentro del aeropuerto.

Por el momento, las causas del accidente están bajo investigación, con foco en cómo el vehículo ingresó a la trayectoria del avión en un área operativa de alta seguridad.

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Tras el siniestro, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó la suspensión total de vuelos en el aeropuerto LaGuardia, uno de los principales de la ciudad, lo que generó cancelaciones, desvíos y demoras masivas.

El cierre también afectó los accesos terrestres, con restricciones en rutas y autopistas cercanas mientras trabajaban los equipos de emergencia.