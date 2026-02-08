Este domingo 8 de febrero la ciudad de Nueva York se ha visto paralizada por una irrupción de aire ártico que ha desplomado los termómetros hasta los -16 °C (con sensaciones térmicas de -26 °C), superando el frío registrado en bases de la Antártida. Este fenómeno extremo, que afecta a todo el noreste de Estados Unidos y ha sido catalogado como el más prolongado en décadas, ha obligado a las autoridades locales a activar operativos de emergencia masivos para proteger a la población vulnerable ante condiciones climáticas que ya resultan mortales.

La metrópoli atraviesa lo que los expertos describen como una de las heladas más severas de los últimos veinte años. La magnitud del evento es tal que la sensación térmica en la Gran Manzana ha sido significativamente más baja que en la estación antártica McMurdo, un contraste térmico inusual provocado por una masa de aire gélido procedente de la bahía de Hudson, en Canadá. Ante este panorama, más de 43 millones de personas permanecen bajo alerta, mientras el viento intensifica un frío que puede causar congelación en la piel en apenas treinta minutos.

La situación ha alcanzado un punto crítico tras confirmarse el fallecimiento de al menos 17 personas en la ciudad debido a las bajas temperaturas, la mayoría por cuadros de hipotermia. En respuesta, la alcaldía ha desplegado a más de 550 trabajadores de alcance comunitario y ha habilitado 60 centros de calefacción, además de refugios móviles en autobuses para garantizar que nadie permanezca a la intemperie. Aunque se espera que la intensidad de la helada comience a ceder paulatinamente en los próximos días, el servicio meteorológico advierte que el peligro persistirá hasta que los termómetros logren estabilizarse cerca del punto de congelación a principios de la próxima semana.

