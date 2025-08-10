La Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal, llevará a cabo una nueva campaña de castración de perros y gatos y vacunación antirrábica en diversos barrios de Mar del Plata. Las actividades se realizarán desde este lunes 11 al sábado 16, en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de promover la tenencia responsable de mascotas y la salud pública.

A partir de este lunes, la Dirección de Sanidad y Control Animal estará presente en los siguientes lugares para la vacunación antirrábica, de 09:00 a 12:30: lunes en la asociación de fomento Bosque Peralta Ramos (Don Arturo y Los Minuanes), martes en la sociedad de fomento Cerrito Sur (Marcelo T. Alvear 2640), miércoles en la sociedad de fomento Cerrito San Salvador (Cerrito 1554), y jueves en la sociedad de fomento Félix U. Camet (Isla Candelaria 626).

Se destacó que en caso de lluvia o mal tiempo, las actividades se suspenderán y se reprogramarán, informándose las nuevas fechas oportunamente.

En el caso de los quirófanos móviles para castraciones, del lunes 11 al jueves 14. Estarán disponibles en el Círculo Policial de Parque Peña (Los Granados 5600); Estadio José María Minella (ingreso por Avenida de las Olimpíadas y Ortiz de Zárate); en la sociedad de fomento Florencio Sánchez (Dellepiane 2431, de martes a jueves).

El lunes 11, una unidad adicional atenderá en el galpón municipal de Parque Camet (Beltrán 5400). El sábado 16, un quirófano móvil visitará la Sociedad de Fomento Lomas del Golf (Avenida Lomas del Golf, entre Estancia Cabo Corrientes y El Horcón). En todos los casos, los vecinos deberán presentarse antes de las 8:00.

Además se indicó que las esterilizaciones en la sede de la Dirección de Zoonosis (Canesa y Guanahani) se realizarán de lunes a jueves antes de las 10:00 y el sábado antes de las 08:00. Serán por demanda espontánea, sin turno previo, y se permitirá un solo animal por persona para garantizar la accesibilidad a todos los vecinos.

Para conocer los requisitos para las castraciones o acceder a más detalles, los interesados pueden visitar el sitio web oficial www.mardelplata.gob.ar/turnoscastraciones.