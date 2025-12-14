La Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal de la Municipalidad llevará adelante esta semana nuevas jornadas de castración y vacunación antirrábica en distintos barrios de Mar del Plata. Los quirófanos móviles funcionarán en las sociedades de fomento Bosque Alegre, Estación Norte y Estación Chapadmalal, la sede de Bomberos de San Patricio, el Galpón Municipal de Parque Camet y en la sede de Zoonosis.

La iniciativa, destinada a perros y gatos, se complementará con charlas sobre tenencia responsable de mascotas. Las castraciones se realizarán por orden de llegada, sin turno previo, con un cupo de 15 animales por sede y un máximo de un animal por persona.

Desde el lunes 15 al jueves 18, una unidad funcionará en Bosque Alegre (Los Eucaliptus 642), a las 08:00. En las mismas fechas, otro quirófano permanecerá en la Sede de Bomberos de San Patricio (Calle 461 entre 20 y 22), antes de las 08:00, exclusivo para vecinos de la zona, quienes deberán asistir con DNI.

El lunes también se instalará un dispositivo en el Galpón Municipal de Parque Camet (Beltrán al 5400), antes de las 08:00. El martes, miércoles y jueves será el turno de Estación Norte (Luro 3998), a las 08:00. Finalmente, el sábado 20 se atenderá en Estación Chapadmalal (Avenida F entre 7 y 9), antes de las 08:00, también para vecinos de la zona con DNI en mano.

Las esterilizaciones en la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal (Canesa y Guanahani) se realizarán de lunes a viernes a las 09:00 y el sábado a las 08:00. El cronograma completo y los requisitos pueden consultarse en www.mardelplata.gob.ar/castracionesdeanimales.

En paralelo, se desarrollarán jornadas de vacunación antirrábica. El servicio está disponible de lunes a sábados, de 08:00 a 13:00, sin turno previo, en las sedes de Zoonosis Hernandarias 10200 y Canesa esquina Guanahani. Además, el jueves 18 a las 09:00 se vacunará en la sociedad de fomento Bosque Alegre y el sábado 20, en el mismo horario, en la sociedad de fomento Estación Chapadmalal.

La vacunación es gratuita para todos los animales mayores de tres meses. No se aplica a hembras preñadas o en lactancia. Los perros deben concurrir con correa y collar, y en el caso de razas potencialmente peligrosas, con bozal. Los gatos deben ser trasladados en transportadoras, mochilas o bolsos, evitando cajas o el traslado suelto para prevenir escapes.