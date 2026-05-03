El Congreso suma un nuevo foco de conflicto político con el impulso de la oposición para tratar el proyecto de Ficha Limpia de manera independiente, sin esperar su inclusión dentro de la reforma electoral que promueve el Gobierno. La iniciativa reaviva una discusión que lleva años sin resolverse y que vuelve a tensar el clima parlamentario.

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La propuesta apunta a impedir que personas con condenas por corrupción confirmadas en segunda instancia puedan presentarse como candidatas a cargos públicos, una medida que ya fue debatida en distintas oportunidades pero que no logró convertirse en ley.

En este contexto, sectores opositores presionan para acelerar su tratamiento por separado, con el objetivo de evitar que quede atado a un paquete más amplio de reformas que incluye cambios en el sistema electoral, como la eliminación de las PASO y modificaciones en el financiamiento político.

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Desde el oficialismo, en tanto, sostienen que Ficha Limpia forma parte de una agenda integral de reforma política y que debe discutirse dentro de ese marco. La diferencia de posturas abre una nueva disputa sobre los tiempos y las prioridades legislativas en un escenario marcado por la fragmentación y la falta de consensos.

El debate también tiene una fuerte carga simbólica, ya que la iniciativa es impulsada desde hace años por distintos sectores políticos como una herramienta para reforzar la transparencia institucional y limitar la participación electoral de dirigentes condenados por delitos contra la administración pública.

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Así, la discusión por Ficha Limpia vuelve a instalarse en el centro de la agenda, no solo por su contenido, sino también por la forma en que se definirá su tratamiento en un Congreso atravesado por tensiones y negociaciones permanentes.

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