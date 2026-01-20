El presidente Donald Trump volvió a generar polémica internacional tras compartir en su cuenta de Truth Social una imagen creada con inteligencia artificial en la que aparece plantando la bandera de los Estados Unidos en la isla de Groenlandia, junto al vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio con un cartel que la declara “Territorio de Estados Unidos Est. 2026”.

Ads

La publicación se da en un contexto en el que Trump ha redoblado su retórica sobre la importancia de Groenlandia para la seguridad nacional estadounidense, mientras se prepara para mantener conversaciones con líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y otras potencias en el marco del Foro Económico Mundial en Davos.

Además de esa imagen, el mandatario difundió otra representación generada por IA que lo muestra en el Despacho Oval con líderes europeos frente a un mapa donde figuran Estados Unidos, Canadá, Groenlandia y Venezuela bajo la bandera estadounidense.

Ads

Trump también aseguró en un post que había conversado por teléfono con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre el tema, y enfatizó que “Groenlandia es imprescindible para la seguridad nacional y mundial”, frase que acompañó con el mensaje de que “no hay vuelta atrás” en ese objetivo.

La acción generó reacciones mixtas a nivel internacional, en medio de tensiones diplomáticas sobre la soberanía de Groenlandia, que actualmente forma parte del Reino de Dinamarca, y ya motivó protestas y advertencias de varios países europeos en los últimos días.

Ads

Puede interesarte

Fuente: NA