En el marco de la serie de medidas adoptadas por los gremios que integran la Universidad Nacional de Mar del Plata en señal de reclamo por falta de financiamiento desde el Gobierno nacional, se realizó hoy una nueva movilización por las calles de la ciudad, que contó con la participación de la Asociación del Personal Universitario (APU) y la Agremiación de Docentes Universitarios Marplatenses (ADUM).

Con una pancarta que rezaba “No al veto. Sí a la educación pública” al frente de la columna, los manifestantes partieron desde la sede de la Facultad de Medicina y llegaron hasta el centro de la ciudad. Esta es una de las tantas acciones que vienen realizando con periodicidad desde el comienzo del segundo cuatrimestre.

Según estimaron, no hubo avances en las negociaciones con el Gobierno nacional, por lo que estiman que las medidas se profundizarían en las próximas semanas. Los reclamos incluyen mejoras salariales, la cobertura de cargos que quedaron vacantes, mayor presupuesto, realización de obras, entre otras demandas.

No obstante, como viene ocurriendo desde hace semanas, los trabajadores no docentes de la Universidad reclaman además que más allá de la postura del Gobierno, la conducción de Casa de Altos Estudios se encuentra “más preocupada” por las elecciones universitarias que por tomar la posta de los reclamos de los trabajadores.

Desde APU indicaron además que no ha sido concretada la firma del acta paritaria, que tiene fecha del 7 de julio. Exigen un bono local, el ingreso de personal, provisión de ropa de trabajo, reconocimiento de riesgo laboral, entre otras cuestiones que tienen que ver con las tareas que desarrollan en el ámbito de la Universidad.

