Organizaciones sociales, sindicatos y movimientos piqueteros volverán a concentrarse frente al Congreso este viernes 27 de febrero para rechazar la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional. La jornada se perfila como una de las más tensas desde que comenzó la discusión legislativa, con un fuerte operativo de seguridad preparado por las autoridades y advertencias de posibles desbordes fuera del recinto.

La protesta se produce en un contexto de fuerte conflictividad social: semanas atrás, largas caminatas, paros y huelgas generales habían paralizado distintos sectores del país contra la iniciativa oficial, que ya obtuvo media sanción en Diputados y vuelve ahora al Senado con cambios tras la eliminación de un polémico artículo sobre licencias médicas.

La convocatoria es amplia y heterogénea. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), gremios nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Polo Obrero, Libres del Sur y el Frente Unidad Sindical son algunas de las organizaciones que llamaron a marchar al Congreso. También se suman sindicatos como Seguro, Vidrio, UPCN, Sanidad, Bancaria, Aceiteros y SIPREBA, junto con agrupaciones de jubilados y estudiantes universitarios.

El Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Alejandra Monteoliva, extendió el vallado en las inmediaciones del Congreso y la Plaza de Mayo y diseñó un operativo similar al efectuado en las manifestaciones anteriores, que culminaron en enfrentamientos con grupos minoritarios que provocaron graves incidentes y detenciones.

Los organizadores de la marcha hablan de una marcha para repudiar lo que consideran una reforma regresiva que atenta contra los derechos laborales conquistados históricamente.

