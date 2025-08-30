En el marco del escándalo por la filtración de audios que involucran a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en presuntas coimas, se presentó una nueva denuncia judicial en su contra. La acusación, realizada en Córdoba, señala delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

La presentación fue efectuada por el abogado Pablo Olmos en la Justicia Federal de Córdoba, quedando a cargo de la Fiscalía Federal 1, liderada por Enrique Senestrari.

La denuncia apunta a un presunto esquema sistemático para rechazar pensiones por discapacidad. Según explicó Olmos declaraciones radiales, “básicamente, el delito tiene que ver con haber orquestado todo un aparato dirigido a rechazar de manera sistemática todas las pensiones por discapacidad que estaban siendo sometidas a un proceso de revisión”.

El abogado señaló que la ANDIS modificó los estándares de evaluación del sistema Baremo en enero de 2025, pero dicha resolución fue derogada en mayo, quedando sin efecto legal.

De acuerdo con la presentación, Spagnuolo ordenó auditorías médicas sobre beneficios vigentes de personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), sin un marco legal válido. Olmos destacó que estas revisiones se realizaron sin notificaciones fehacientes a los beneficiarios, especialmente en el interior del país, lo que les impedía asistir a las evaluaciones.

“A partir de la aparición de los audios, comienza a mostrarse todo un armado sistemático para evitar o para darle de baja a las pensiones de manera masiva para que le cierre el número”, afirmó el letrado.

Además, Olmos solicitó una medida cautelar para que el fiscal ordene la reanudación del pago de las pensiones hasta que las auditorías se realicen conforme a la normativa. “Necesitamos que las personas vulnerables se puedan defender. Por eso, hay que ponerle una pausa, restablecer el pago y desarrollar el proceso de auditoría de una manera normal”, subrayó.

Paralelamente, Spagnuolo enfrenta otra investigación por los audios filtrados que lo vinculan al cobro de coimas, en los que también se menciona a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem, un dirigente cercano.

Fuente: con información de TN