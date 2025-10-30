La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del programa Reanimemos de la Secretaría de Salud, realizará una nueva jornada abierta y gratuita de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

El encuentro será este sábado 1 de noviembre a las 9 en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA), ubicado en Pehuajó 250, y está destinado a toda la comunidad.

La actividad no requiere inscripción previa y los participantes recibirán un certificado de asistencia vía correo electrónico. El objetivo del programa es acercar herramientas concretas para actuar ante una emergencia, promoviendo la prevención y el conocimiento de maniobras que pueden salvar vidas.

El programa Reanimemos viene desarrollando estas capacitaciones en distintos espacios de la ciudad, como escuelas, sociedades de fomento, clubes barriales, universidades y centros de salud. En cada encuentro, los instructores brindan charlas y prácticas sobre la atención primaria del paro cardiorrespiratorio y las técnicas básicas de reanimación.

Desde la Secretaría de Salud destacaron que “aprender RCP es fundamental, ya que cada minuto cuenta ante una emergencia y cualquiera puede marcar la diferencia”. Las capacitaciones forman parte de una política de salud pública que busca ampliar la red de ciudadanos capacitados en primeros auxilios.

Aquellas instituciones que deseen solicitar este tipo de encuentros pueden hacerlo a través del sitio web de la Municipalidad, ingresando en www.mardelplata.gob.ar/reanimemosmgp, donde también se publica el calendario de próximas actividades.