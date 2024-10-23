A pesar de ser la capital nacional del Pulóver, Mar del Plata no quedó exenta de la inestabilidad e incertidumbre económica que vive el país y las ventas en el mercado textil no fueron las esperadas.

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En este sentido, Guillermo Fasano, presidente de la Cámara Textil, declaró en diálogo co El Marplatense que “en marzo establecimos que todo el ajuste macroeconómico que se había hecho tuvo una repercusión del 30%. Un porcentaje que se fundó en función, no solo de las ventas, sino de la producción. Había empresas que tenían stock y eso llevaba a que no hubiera reposición de mercadería”.

Por lo que hasta el momento, “estábamos esperando ver si había una recuperación o se podía producir una nueva caída, ya que teníamos la amenaza del ingreso de productos importados, pero no hubo en cantidad suficiente como para provocar un shock”.

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“Todavía el comercio exterior, a pesar de la apertura, tiene problemas de faltantes de dólares porque hay formas de pago que no manejan. Pero en los meses de agosto y septiembre, en el consumo interno, se ha notado una nueva y preocupante caída en las ventas”, agregó.

En este contexto, “nosotros no sabemos si es provisorio, si obedece a una causa macro, esperemos que se pueden recuperar estos meses que tampoco son periodos de mucha venta para nosotros”, concluyó.

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