Con el cierre de diciembre de 2025, el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP) presentó su informe mensual sobre la evolución de las ventas minoristas en la ciudad, elaborado a partir de un relevamiento en comercios locales, que arrojó una caída interanual del 2,5% en unidades físicas.

Según el estudio, diciembre fue el mes con menor descenso en comparación con los registros negativos de los meses previos, aunque el balance anual mantuvo un escenario de retracción respecto de diciembre de 2024.

“Diciembre en cuanto a ventas continúa en baja con respecto al año anterior, aunque, de los últimos meses, es el de menor caída. No obstante la incertidumbre sigue en el comercio, que se refleja en una retracción a invertir ya que solo tres de siete comerciantes marplatenses indican tener una buena utilidad en sus empresas”, indicó el presidente de la UCIP, Blas Taladrid.

Consultados sobre su situación económica actual, el 50,8% de los comerciantes respondió que empeoró, el 39,7% señaló que se mantuvo sin cambios y el 9,5% indicó que mejoró. En cuanto a la proyección a un año, el 33,3% consideró que la situación mejorará, el 54% estimó que se mantendrá igual y el 12,7% que será peor.

Respecto a la inversión, el 76,2% afirmó que no es un buen momento para invertir en sus emprendimientos, mientras que el 22,2% consideró que sí lo es y el 1,6% restante no expresó opinión. Sobre las utilidades de diciembre de 2025, el 50,8% las calificó como regulares, el 30,2% como buenas y el 19% como negativas.

En relación con las perspectivas de ventas para los próximos seis meses, el 61,9% de los encuestados estimó que se mantendrán sin variaciones, el 31,7% que aumentarán y el 6,4% que disminuirán. En materia de recursos humanos, el 95,2% prevé mantener su dotación de personal, el 3,2% reducirla y el 1,6% incrementarla.

Sobre el movimiento de clientes en los Centros Comerciales a Cielo Abierto, el 65,1% de los comerciantes percibió algo más de público en diciembre, el 22,2% mucha más gente y el 12,7% aproximadamente la misma afluencia que en meses anteriores.