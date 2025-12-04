El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para esta noche en Mar del Plata, anticipando tormentas aisladas. Algunas podrían ser localmente fuertes y estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

La advertencia alcanza áreas urbanas y rurales, y se dirige especialmente a la población que habita en zonas expuestas. El aviso fue emitido por el SMN y difundido por organismos de emergencia como Defensa Civil y el SAME.

Ante este escenario, se recomienda evitar la circulación por la vía pública salvo que sea estrictamente necesario, asegurar macetas y objetos sueltos en balcones y terrazas, y no sacar la basura fuera del horario permitido. Estas medidas buscan prevenir accidentes y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Para casos urgentes, se recuerda que la ciudadanía puede comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.

