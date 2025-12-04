Nueva alerta amarilla para Mar del Plata: se esperan ráfagas, granizo y actividad eléctrica
El anuncio lo hizo el Servicio Meteorológico Nacional y es para esta noche. Se recomienda evitar la circulación por la vía pública salvo que sea estrictamente necesario.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para esta noche en Mar del Plata, anticipando tormentas aisladas. Algunas podrían ser localmente fuertes y estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.
La advertencia alcanza áreas urbanas y rurales, y se dirige especialmente a la población que habita en zonas expuestas. El aviso fue emitido por el SMN y difundido por organismos de emergencia como Defensa Civil y el SAME.
Ante este escenario, se recomienda evitar la circulación por la vía pública salvo que sea estrictamente necesario, asegurar macetas y objetos sueltos en balcones y terrazas, y no sacar la basura fuera del horario permitido. Estas medidas buscan prevenir accidentes y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.
Para casos urgentes, se recuerda que la ciudadanía puede comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.
