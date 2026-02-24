El Servicio Meteorológico Nacional pronostica una jornada mayormente nublada y con precipitaciones a partir de la tarde en la ciudad.

Durante la mañana, el termómetro rondará los 22 grados, con viento del sector noroeste. Hacia la tarde se espera el pico térmico de la jornada y una rotación del viento al sector sur, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora.

Según el organismo, la probabilidad de tormentas se ubica entre el 10 y el 40 por ciento en esa franja horaria.

Por la noche, en tanto, la temperatura se mantendrá en torno a los 23 grados y se prevén chaparrones aislados.

