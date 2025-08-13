Mar del Plata tendrá este miércoles de agosto una jornada fría y húmeda, con temperaturas que oscilarán entre los 7°C y los 10°C.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa chaparrones durante la mañana y la tarde, con una probabilidad de precipitación que llegará al 70% en las primeras horas y disminuirá hacia la tarde.

Por la noche, el cielo se presentará parcialmente nublado y sin lluvias previstas.

El viento soplará del sur durante todo el día, con intensidades de 7 a 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h en la mañana y la tarde, lo que sumará una sensación térmica más baja.

Se recomienda llevar abrigo y paraguas si se circula al aire libre durante el día.

