Nubes y más nubes: ¿se viene la lluvia?
El SMN anunció la llegada de precipitaciones y viento del sur.
Mar del Plata tendrá este miércoles de agosto una jornada fría y húmeda, con temperaturas que oscilarán entre los 7°C y los 10°C.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa chaparrones durante la mañana y la tarde, con una probabilidad de precipitación que llegará al 70% en las primeras horas y disminuirá hacia la tarde.
Por la noche, el cielo se presentará parcialmente nublado y sin lluvias previstas.
El viento soplará del sur durante todo el día, con intensidades de 7 a 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h en la mañana y la tarde, lo que sumará una sensación térmica más baja.
Se recomienda llevar abrigo y paraguas si se circula al aire libre durante el día.
