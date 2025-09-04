La mañana lo encontró en el Puerto, motor productivo de la ciudad, donde González saludó a trabajadores y familias de uno de los sectores clave de Mar del Plata En el día de habrá avanzando por distintos barrios: San Carlos, La Loma, Las Avenidas, Villa Lourdes, Peralta Ramos, Juramento y Parque Independencia. Al mediodía compartirá un almuerzo en Parque Primavesi con vecinos y familias de la ciudad, en un encuentro que reflejó el espíritu de esta caminata: cercanía, escucha y construcción colectiva.

Por la tarde, está previsto que recorra Plaza Colón y la zona de Güemes, donde compartirá un encuentro con jóvenes en una cervecería de la calle Olavarría. Al final de la jornada descansará en el barrio del Materno Infantil, en la casa de una vecina, para reponer energías antes del último día de este recorrido histórico.

La experiencia comenzó el 27 de agosto y no se limita a un esfuerzo físico: es una propuesta simbólica que busca instalar otra forma de hacer política, con presencia en la calle y escucha directa en cada cuadra. “Un amigo me dijo que para hacer política había que tener una herramienta legal, escuchar a la gente y caminar la ciudad. Yo armé la herramienta legal, fundamos Construyendo Porvenir y salí a caminar”, recordó González.

Desde entonces, avanza a razón de más de 100.000 pasos por día y camina una cuadra por minuto , sin dormir dos noches seguidas en la misma casa, compartiendo con familias que lo reciben en cada barrio. “Cada paso es un aprendizaje. Descubrís cómo vive cada vecino, sus problemas y también sus sueños”, expresó.

La caminata no estuvo exenta de dificultades: lluvia, frío, viento y calles anegadas acompañaron distintos tramos del recorrido. Pero González no se detuvo: “No todos los políticos pueden o quieren hacer esto. Yo lo hago porque creo que las soluciones se construyen colectivamente, en la calle y junto a la gente”.

Además, la iniciativa se enmarca en un proyecto más amplio que incluye propuestas para la ciudad: becas con cobertura médica para jóvenes artistas, la construcción de 100 vestuarios con agua caliente en clubes de barrio y el impulso para que todas las instituciones deportivas cuenten con personería jurídica.

Con la meta de los 404 en el horizonte, González avanza hacia el cierre de una verdadera gesta heroica. “Mar del Plata se camina, se respira, se escucha. Yo lo hago con los pies en la calle, con la gente, porque el futuro no se decreta: se construye paso a paso”, afirmó.

El viernes, al llegar al kilómetro 404, presentará un balance público de esta experiencia que ya dejó una huella en Mar del Plata: un candidato que eligió recorrer la ciudad entera a pie, enfrentando el frío, la lluvia y el viento, para escuchar de cerca a sus vecinos y demostrar que la política también puede construirse paso a paso, cuadra por cuadra, con la gente como protagonista.

