El niño, que resultó con múltiples traumatismos tras el choque entre un vehículo utilitario todo terreno (UTV) y una camioneta Volkswagen Amarok en una zona de médanos de Pinamar, fue intervenido en el Hospital Italiano de San Justo, adonde fue trasladado desde el Hospital Materno Infantil Don Victorio Tetamanti para continuar con un tratamiento especializado.

La madre del menor, Macarena Collantes, compartió a través de sus redes sociales el momento previo a la operación: “Hoy Basti ingresa al quirófano de nuevo. Les pido si lo pueden poner en sus oraciones. Sanidad para Bastián Valentino Jerez, señor. Amén”. Junto a ese mensaje, reprodujo palabras de aliento de familiares que pedían luz y fuerza para que el niño supere otra etapa de una recuperación que ya lleva varias intervenciones.

En paralelo con la evolución médica, continua la investigación del accidente. El fiscal a cargo del caso, Sergio García, citó a declarar a la madre de Bastián, quien deberá presentarse ante la justicia el próximo 3 de marzo, según confirmó el abogado de la familia. También fue convocado a prestar testimonio el padre de las dos hermanas que viajaban en el UTV con Bastián al momento del hecho.

Los imputados en la causa, por el delito de lesiones culposas agravadas, son Manuel Molinari, conductor de la camioneta Amarok; Noamí Quirós, quien manejaba el UTV; y Maximiliano Jerez, padre de Bastián, que también estaba en el vehículo al momento del choque.

