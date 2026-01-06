Oficialmente la prensa del Tiburón confirmó la llegada de dos nuevos jugadores, los cuales estuvieron en el radar desde el inicio del mercado de pases. Franco Leys, volante de 32 años que viene de jugar en el América de Cali, y Esteban Rolón, el experimentado mediocampista que pasó por Boca entre otros clubes, se sumaron al lateral izquierdo Lucas Rodríguez como los primeros refuerzos.

Por otro lado, mientras el equipo divide sus tareas de pretemporada en prácticas de fútbol en Mogotes y físicas en la Laguna de los Padres, tiene calendario confirmado para las primeras jornadas. Sabía que tendría doble fecha de local en las primeras dos presentaciones del grupo, pero ahora tiene día y horario establecido.

El debut de Aldosivi será el primer partido de la temporada. Recibirá en el José María Minella a Defensa y Justicia, el jueves 22 de enero a las 17 horas. En menos de siete días asumirá el compromiso por la segunda fecha. También de local, jugará el miércoles 28 de enero contra Barracas Central en Mar del Plata.

El calendario de la Fecha 3 a la 12:

Fecha 3 – Lunes 2 de febrero – 17.30 hs. – Gimnasia (LP) vs. Aldosivi

Fecha 4 – Sábado 7 de febrero – 17 hs. – Aldosivi vs. Rosario Central

Fecha 5 – Jueves 12 de febrero – 19 hs. – Tigre vs. Aldosivi

Fecha 6 – Domingo 22 de febrero – 21 hs. – Unión (SF) vs. Aldosivi

Fecha 7 – A confirmar – Aldosivi vs. Argentinos

Fecha 8 – Lunes 2 de marzo – 17 hs. – Banfield vs. Aldosivi

Fecha 9 – Sábado 7 de marzo – 17 hs. – Aldosivi vs. Independiente Rivadavia

Fecha 10 – Miércoles 11 de marzo – 22 hs. – Atlético Tucumán vs. Aldosivi

Fecha 11 – Lunes 16 de marzo – 15.30 hs. – Aldosivi vs. Huracán

Fecha 12 – Domingo 22 de marzo – 15.30 hs. – Sarmiento (J) vs. Aldosivi

