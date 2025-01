Néstor Nardone secretario general del Sindicato de Guardavidas y Afines Mar del Plata, dialogó con El Marplatense, luego de la polémica que se desató, tras conocerse la muerte de un turista alcoholizado en la zona del paseo Jesús Galíndez.

Recordemos que desde la cuenta de Twitter oficial del sindicato, se manifestó: "“Sigan llenando de pibes borrachos la costa de Mar del Plata, sigan llenando las playas del sur de fiestas electrónicas, y un día vamos a tener un ahogamiento masivo fuera del horario de operativo de seguridad en playas”.

“Nosotros estamos de acuerdo con potenciar a Mar del Plata con el turismo joven, pero tenemos que tener la precaución de educarlo y hablamos de nocturnidad, alcohol y drogas. En Playa Grande se la pegan mal, con el riesgo de ahogarse o tener que pedir asistencia médica. Todos los días lo vemos. Tenemos que empezar a educar a la juventud, fui joven y me gustaba tomar algo viernes a la noche, peor ahora a las 4 ó 5 de la tarde ya están borrachos”, dijo Nardone.

“Las fiestas de playa o afters no ayudan se quedan rebotando ahí en la playa y no solo consumen alcohol, nosotros tenemos organizado un grupo de socorristas, después algunos se van manejando, es un tema delicado”, explicó.



“Nos tenemos que juntar con el Intendente, tenemos una buena relación y además es papá. Seguro esta semana nos vamos a juntar por estos temas y otros. Como la coordinación con la policía por el tema de los pungas que hay en la playa”, aclaró.

“A su vez los empresarios hacen mucho dinero con esto y me quiero juntar con Guillermo, solo para cuidara los chicos y chicas, no estoy en contra de las fiestas, pero no quiero que queden arruinado los pibes que tienen 18, 19 ó 20 años. Antes no era así”, concluyó.

