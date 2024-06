Ucrania resiste y lucha. Pese a cualquier adversidad y ante el recrudecimiento de los ataques de Rusia en las últimas semanas, el gobierno ucraniano está convencido de que ganará la guerra. Pero, tal como asegura su canciller durante una entrevista exclusiva con TN Internacional, no podrán hacerlo solos: necesitan el apoyo de Occidente, y, sobre todo, de Estados Unidos.

En las calles de las ciudades más afectadas del país se percibe que Ucrania está pasando por uno de los momentos más difíciles desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022. Hay incontables historias que dan cuenta del costo humano de esta guerra, que ya se cobró la vida de miles de personas.

Prácticamente, no hay ucraniano que no conozca a alguien que haya muerto durante estos dos años y medio de guerra. También está presente la incertidumbre, por el tiempo que demoran en llegar al país las tan anunciadas ayudas de Occidente. Incluso, en los lugares más diezmados a los que TN tuvo acceso, muchos emprenden la ardua tarea de reconstrucción en medio de las amenazas.

En este contexto, tal vez el más crucial en los últimos dos años, Dmytro Kuleba concedió una entrevista exclusiva desde el edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la capital del país. El canciller es uno de los funcionarios más importantes de Volodimir Zelenski y es su mano derecha en todo lo que refiere a la negociación y búsqueda de apoyo internacional. En casi 30 minutos de charla entregó fuertes definiciones, entre las que se destacan el espíritu de resistencia y las advertencias por el avance de Putin.

- Quisiera comenzar con una pregunta más general, ¿cuál es el estado actual de la guerra?

- Es difícil, Rusia está tratando de ampliar la zona de combate en la región de Jarkiv. No lo están haciendo tan bien como desearían, pero, por supuesto, frenarlos tiene un precio para nuestras fuerzas, que están luchando heroicamente. Hay que decirlo, el verdadero fuego de esta guerra son los ataques balísticos y de drones de Rusia en todo el país, casi en cualquier lugar y horario.

- ¿De cuántos lanzamientos estamos hablando?

- Hoy somos el país que está siendo más atacado con misiles balísticos en décadas. Básicamente, después de la Segunda Guerra Mundial, es la primera vez que se utilizan misiles balísticos a tan gran escala para destruir la economía, matar civiles y socavar nuestra capacidad de resistencia. Hasta ahora han fracasado, pero, nuevamente, esto tiene un precio.

- ¿Por qué hay una percepción entre distintos analistas de que la situación actual es de estancamiento o, inclusive, de que Rusia lleva la delantera?

- Porque su mentalidad se centra en una cosa: ¿Cómo hacer perder a Ucrania? Desgraciadamente, ya hace tiempo que todas las soluciones propuestas por intelectuales, expertos y algunos políticos se basan en la idea de que Ucrania debe ceder ante Rusia, porque Rusia es muy grande, porque Rusia es muy importante y porque Rusia es invencible. Pero me gustaría recordarles a todos que, apenas unas semanas antes del comienzo de la invasión a gran escala en 2022, la misma gente le dio a Ucrania no más de 10 días en caso de que Rusia atacara. Rusia atacó y aquí estamos, seguimos hablando de que todavía puedes viajar a través de nuestro.

- Entonces, ¿se equivocan estos analistas?

- Se equivocaron hace dos años. Dicen que el tamaño de Rusia importa. Sí, claro que sí, si miras el mapa Rusia es mucho más grande que nosotros, pero todavía estamos luchando y tenemos experiencia de ganar, siempre y cuando nuestras fuerzas tengan todas las armas necesarias. Dicen que debemos hacer al menos ciertas concesiones a Rusia para parar, pero no entienden que Putin no tiene intención de parar. Todo lo que hace tiene como objetivo la destrucción del Estado de Ucrania. No se trata de tomar un pedazo de tierra, se trata de tomar todo el país bajo control. Finalmente, sí, Rusia es fuerte, es un enemigo muy fuerte, pero nosotros también lo somos.

- ¿Cuál es la brecha entre lo que la ayuda que el mundo occidental prometió -y me refiero a los Estados Unidos y los países europeos- y la realidad?

- Bueno, depende de cómo se evalúe. Porque si se compara a los Estados Unidos con un solo país europeo, por supuesto los Estados Unidos están muy por delante. Apreciamos enormemente este apoyo. Pero tengo que ser honesto. Europa por sí sola, incluso si hace todo lo posible, no podrá satisfacer todas las necesidades de esta guerra si Estados Unidos retira su apoyo. Por eso es esencial mantener a Estados Unidos a bordo. Algunos creen que se trata simplemente de Estados Unidos luchando contra Rusia en Ucrania, pero esto no es cierto. Lo que está claro es que si Rusia tiene éxito en Ucrania, entonces ocurrirán situaciones similares en otras partes del mundo porque todos los que quieran volver a trazar las fronteras por la fuerza, todos los que quieran someter a otros países a su propia voluntad por la fuerza, seguirán el ejemplo de Rusia.

- ¿Y sobre el tiempo en que demora en llegar la asistencia y el armamento enviado por Occidente?

- En cuanto al tiempo, sí, tenemos un problema con eso, desafortunadamente no todos los paquetes de soporte anunciados llegan a tiempo y esto se refleja inmediatamente en el campo de batalla. Porque si cuentas con proyectiles de artillería y no llegan, entonces el enemigo te estará matando, es muy simple.

- En este año electoral Donald Trump ha hablado sobre la situación en Ucrania... ¿Están preocupados con lo que pueda pasar en un escenario en el que Trump sea electo presidente de Estados Unidos?

- No estamos en modo de preocuparnos por el resultado de ninguna elección en el mundo, porque nuestra tarea es sobrevivir y ganar esta guerra cueste lo que cueste. Entonces, sea quien sea electo en cualquier país, trabajaremos duro para construir una relación porque superaremos cualquier obstáculo en el camino hacia ella. Sea quien sea que llegue al poder, tanto yo como nuestro equipo liderado por el presidente Zelenski tendremos que romper cualquier muro que sea necesario para lograr el resultado esperado.

-Ucrania y usted mismo trabajan arduo para encontrar alianzas a nivel global. En este contexto, ¿cuál es la importancia de lo que se conoce como el sur global?

- Cuando estás en guerra hay que mirar a cada país a través del prisma de lo que realmente puede hacer y lo que está haciendo. Sabemos que cada país tiene sus propios intereses nacionales y sus propias preocupaciones. Así que, por supuesto, damos gran importancia a algunos países que lo máximo que pueden hacer es votar por nosotros en la Asamblea General de la ONU. Otros pueden proporcionar armas, o unirse a regímenes de sanciones, y también pueden participar en las cumbres que organiza Ucrania. Pero, lo más importante tal vez, es explicar lo que está sucediendo. Romper las capas de propaganda rusa que están fuertemente presente en el mundo.

- ¿Cuál es el rol que puede jugar un país como la Argentina?

- Argentina es un gran jugador. Y no sólo en la región, sino también a nivel global. Creo que es un ejemplo el hecho de que el presidente Zelenski viajó a la toma de posesión del presidente Milei. Argentina es muy importante. Hablamos en todos los niveles, hablan nuestros presidentes, estoy hablando con su ministra de Relaciones Exteriores. También tienen una gran comunidad ucraniana en Argentina, lo que es otro punto de conexión entre nuestras naciones. Para resumir: Argentina es importante no solo en la región sino a nivel global, si Argentina hace algo, el resto podría seguirlo.

- ¿Es una posibilidad real de que se concrete la visita de Javier Milei a Ucrania?

- Estamos trabajando en esto. Pero, por supuesto, nuestro objetivo inmediato es la cumbre propuesta por el presidente Zelenski, que es organizada conjuntamente por Suiza y Ucrania, que tendrá lugar a mediados de junio. Por lo que estaremos encantados de darle la bienvenida al presidente Milei en Ucrania, pero ahora toda nuestra atención se centra en la organización de esta cumbre.

- Hemos visto a lo largo y ancho de Ucrania objetivos civiles que fueron atacados, tenemos presente las distintas denuncias sobre la apropiación de niños, deportaciones ilegales. Mi pregunta es, ¿cree que esta es una guerra de genocidio?

- Lo es, porque el objetivo final de Putin es que la nación de Ucrania deje de existir. Si lo escucha, incluso dice que los ucranianos no existen como nación. Fue el imperio ruso quien creó Ucrania y que fue devoto del comunismo. Está tan ciego en su odio hacia nosotros que incluso rechaza el derecho de nuestro Estado a existir en nuestro territorio, y si ese es el objetivo, entonces no puede haber otra conclusión que reconocer esta guerra como genocidio. Miren a Bucha, miren a Mariupol, miren a Borodyanka y Jarkiv, todas estas masacres, asesinatos en masa, el ejército ruso entra y comienza a matar gente en las calles. Cualquiera que lleve una insignia ucraniana o cualquier cosa es asesinado. Cualquiera que pronuncie el eslogan nacional ucraniano de “gloria a Ucrania” será asesinado. No nos matan porque seamos el enemigo, nos matan porque somos ucranianos.

