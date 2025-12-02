Pese al primer puesto que consiguió el Deportivo Norte, tras su triunfo en Necochea 4 a 2 sobre Villa Díaz Vélez, tanto el Aurinegro como Atlético Mar del Plata (los representantes locales de la categoría) deberán jugar ante dos ganadores de grupo y definir de visitante.

Norte (primero en el Grupo 6) se cruzará con Embajadores de Olavarría, ganador del Grupo 4. La llave empezará en el reducto marplatense y se mudará para el cierre y definición. Atlético, por su parte, se medirá con Racing, un histórico equipo olavarriense. Además, el Decano tiene un tema importante de calendario.

Las series del Regional Amateur se juegan el próximo fin de semana (ida) y el siguiente (vuelta), coincidiendo las fechas con la Súper Final que enfrentará en el Minella a los campeones del Apertura y Clausura marplatense: Quilmes y el propio Atlético Mar del Plata.

De pasar ambos cuadros locales, podrían enfrentarse en la próxima ronda el Torneo Regional Amateur (cuarta categoría del fútbol argentino) que se jugará en enero del 2026.

