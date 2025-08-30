En una tarde desapacible, con neblina, llovizna, frío y un poco de viento, se pudo desarrollar el séptimo capítulo de la fase regular para el Torneo Clausura “Juan Quesada” de la Liga Marplatense de Fútbol (LMF). Quedará un partido pendiente para el domingo entre Kimberley y Boca.

En la Zona “A”, la ecuación no cambió demasiado porque Deportivo Norte pudo ganar en su visita a San Lorenzo por 2-0 para sostenerse como único líder, pero no da tregua Independiente que venció 1-0 a River como visitante con gol de Mariano Lezcano y quedó a dos puntos nuevamente.

Banfield tampoco pierde el tren de los líderes y esta tarde superó por 2-0 a General Mitre (Pensa y García) por lo que se sostiene al ritmo de los líderes. Esos tres equipos se cortaron en la cima de la tabla de posiciones.

La Zona “B”, por su parte, llegaba con un único puntero que era San Isidro; pero el CASI cayó 3-1 como local en cancha de Boca ante Once Unidos. Eso lo aprovechó Círculo Deportivo de Otamendi que venció como local por 3-0 a Al Ver Verás (Matías Leguizamón, Pedro Barberini y Valentín Goñi) y ahora quedó como único puntero.

San José, junto con el propio Once Unidos, también se metieron en la discusión. El primero logró una importante victoria 2-0 ante Almagro Florida para seguir cosechando puntos importantes.

POSICIONES

Zona “A”

Deportivo Norte 21 ptos.

Independiente 19 ptos.

Banfield 17 ptos.

River 13 ptos.

Quilmes 11 ptos.

Atlético Mar del Plata 11 ptos

San Lorenzo 10 ptos.

Alvarado 10 ptos.

Racing 10 ptos

Talleres 8 ptos.

El Cañón 8 ptos.

Chapadmalal 3 ptos

General Mitre 0 ptos.

Colegiales/El Siciliano 0 ptos -

Zona “B”

Círculo Deportivo 15 ptos.

San Isidro 13 ptos.

San José 12 ptos.

Once Unidos 11 ptos.

Argentinos del Sud 10 ptos.

Cadetes 8 ptos.

Kimberley 7 ptos (juega el domingo)

Boca 6 ptos (juega el domingo)

Libertad 6 ptos.

Al Ver Verás 5 ptos.

Nación 5 ptos.

General Urquiza 4 ptos.

Almagro Florida 3 ptos.

