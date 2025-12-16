Para el aurinegro fue un cierre de año espectacular. Porque más allá de no haber llegado a la final del Clausura local, su desquite fue el premio mayor: es el único representante de la Liga Marplatense de Fútbol en los cuartos de final del Regional Amateur.



Los dos penales que atajó Zapata sellaron el pasaporte a la próxima fase del torneo, luego del 2 a 2 en el marcador global contra Embajadores de Olavarría. De esta manera los dirigidos por Mauricio Di Martino proyectan el 2026 con la continuidad en el calendario de los compromisos fuera de Mar del Plata. Rápidamente, en enero, volverán a la acción.

El primer fin de semana del año que viene sería la fecha indicada para iniciar la serie de Cuartos de Final. Norte jugará primero en Mar del Plata y definirá otra vez en Olavarría, cruzando al Racing que eliminó a Atlético, el otro que representó a la ciudad en este certamen.

¿Podrá repetir la conquista de Kimberley en 2024? ¿Ascenderá en febrero al Federal el Deportivo Norte? Para ello, tendrá que disponer de un verano fuera de lo común en Mar del Plata. Lejos de la playa y cerca del pasto, para competir por lo suyo.

