En una definición desde el punto penal, Deportivo Norte clasificó a los cuartos de final del Torneo Regional Amateur, siendo el único representante del fútbol local.

El equipo dirigido por Mauricio Di Martino, que se impuso 1- 0 en su casa con gol de Marco Miori, sabía que en Olavarría se iba a encontrar con un rival decidido a dar vuelta la serie. Embajadores, complicó a la visita con la pelota parada y desde esa vía se encontró con el primer tanto de la mano de Di Carlo.

Luego del gol, el equipo marplatense supo acomodarse y manejar mejor la pelota. Tras una mala salida del arquero en un centro ejecutado por Mascetti el “Aurinegro” encontró el empate con un gol en contra. Norte mucho mejor posicionado con la ventaja nuevamente a su favor y acostumbrándose al campo de juego dejó de sufrir. A los 35' del complemento con un remate de Pino Embajadores encontró la ventaja y llevó la serie a los penales.

Desde los doce pasos Deportivo Norte se impuso por 3-1 luego de que Zapata atajara dos penales.

El equipo de La Perla jugará en cuartos de final contra Racing de Olavarría que viene de eliminar a Atlético Mar del Plata.

