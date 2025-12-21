El reconocido actor y dramaturgo Norman Briski presentará oficialmente su nueva película Just in case (por si las moscas) en el Centro Cultural de Santa Clara del Mar. La producción se rodará íntegramente en el distrito durante 2026, de manera comunitaria y con el apoyo de la Municipalidad de Mar Chiquita.

La presentación tendrá lugar este lunes 22 a las 11:30, con el acompañamiento del intendente municipal Walter Wischnivetzky, la Secretaría de Cultura y la Escuela Municipal de Cine. La actividad incluirá una rueda de prensa en el espacio de Cardiff 575.

El proyecto busca fomentar la industria cinematográfica local, potenciar los talentos y habilidades de la comunidad y dar visibilidad a los patrimonios naturales e históricos del Partido de Mar Chiquita, indicaron desde el Estado marchiquitense.

Briski, de extensa trayectoria, es padrino del Festival Regional de Cine Arbolito, que en mayo de este año concretó su cuarta edición. El actor también participó de la ceremonia de apertura realizada en el Cine Teatro Oscar Sestelo de Coronel Vidal, y ahora regresa para presentar su nuevo film en Santa Clara del Mar.

