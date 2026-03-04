La noche del martes estuvo marcada por dos graves siniestros viales que terminaron con la vida de motociclistas en distintos puntos de Mar del Plata. El primero de los hechos ocurrió cerca de las 22 en la intersección de Juan B. Justo y General Paz, mientras que el segundo se produjo en Rodríguez Peña y Arturo Alió, cuando un hombre colisionó contra un patrullero que realizaba un corte preventivo por otro accidente previo.

En el caso registrado sobre Juan B. Justo, un vehículo marca Jeep Sport impactó desde atrás a una moto Mondial 110 en la que se desplazaban un hombre y una mujer. De acuerdo a los primeros datos, el rodado de mayor porte circulaba a alta velocidad al momento del choque.

A raíz de la violencia del impacto, el conductor de la moto salió despedido y cayó pesadamente sobre el asfalto; el casco quedó destruido y la motocicleta terminó a varios metros del punto de colisión. Enfermeros que viven en edificios cercanos comenzaron maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de una ambulancia del SAME, que finalmente constató el fallecimiento del hombre, de más de 30 años.

Horas más tarde, otro motociclista, de aproximadamente 35 años, perdió la vida tras embestir un móvil policial en Rodríguez Peña y Alió. Según los primeros trascendidos, el patrullero se encontraba detenido y cortando la circulación en la avenida 180 debido a un accidente anterior. El conductor de la moto, que avanzaba en sentido Juan B. Justo–Colón, no habría advertido la presencia del vehículo oficial y lo impactó con tal fuerza que incluso desplazó al móvil de su posición. El SAME confirmó que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo y una grave lesión en el cráneo.

En ambos episodios se dispuso el corte parcial del tránsito para facilitar el trabajo de los peritos y el retiro de los vehículos involucrados. Las actuaciones quedaron en manos de la fiscalía de Delitos Culposos, mientras que personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes para establecer la mecánica de cada hecho y determinar eventuales responsabilidades.

