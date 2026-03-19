Una madrugada fuera de control sacudió a Mar del Plata este jueves, cuando una pareja protagonizó una peligrosa secuencia que terminó con un auto incendiado, una vivienda dañada y una mujer herida.

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Según las primeras informaciones, todo se inició tras una salida nocturna que habría derivado en el robo de un Peugeot 208. Minutos después, el vehículo terminó su descontrolada marcha al estrellarse contra una casa en refacción en la intersección de San Luis y Alvarado.

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El impacto fue brutal: el automóvil comenzó a incendiarse casi de inmediato, generando momentos de pánico entre vecinos. Bomberos acudieron rápidamente y lograron sofocar las llamas, aunque el rodado quedó completamente destruido.

Tras el choque, la pareja intentó darse a la fuga. Sin embargo, personal policial logró localizar a la mujer, quien presentaba una herida cortante en el rostro y sangrado, por lo que debió ser asistida por el SAME y trasladada al HIGA. El hombre, en tanto, es intensamente buscado.

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En cuanto a la situación procesal, la mujer de 37 años fue notificada de la formación de una causa por hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública, por disposición de la UFIJE de Flagrancia a cargo de la Dra. Ana Caro, quedando imputada y sujeta a la recepción de testimonios y al avance de la investigación para determinar su responsabilidad en el hecho.

Además, el siniestro provocó una fuga de gas en la vivienda afectada, lo que obligó a la intervención de una cuadrilla especializada para evitar un desenlace aún más grave.