En la madrugada de este martes, personal del Comando de Patrullas detuvo a un hombre de 43 años que fue captado por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo mientras provocaba daños en distintos puntos de la ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:40, cuando el sujeto fue visto rompiendo la vidriera de un comercio ubicado en T. Edison al 400 y, poco después, dañando los cristales de un Peugeot 206 estacionado en la calle 12 de Octubre al 3400.

Tras ser interceptado, se dio intervención al fiscal de Flagrancia, Dr. Eduardo Layus, quien confirmó la aprehensión y dispuso el traslado del imputado a la sede judicial.

