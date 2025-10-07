El anuncio se realizó este martes 7 de octubre en Estocolmo. Sus experimentos de 1984–1985 probaron el túnel cuántico macroscópico y la cuantización de la energía en un circuito con uniones Josephson, abriendo camino a computadoras y sensores cuánticos.

Los laureados construyeron un circuito superconductor separado por una fina capa aislante, la unión Josephson, y midieron cómo el sistema “saltaba” de un estado sin voltaje a otro mediante efecto túnel, tal como predice la mecánica cuántica; además verificaron que sólo absorbía o emitía energía en paquetes discretos.

El comité destacó que estos resultados, “lo bastante grandes como para sostenerse en la mano”, llevaron fenómenos típicos del mundo subatómico a la escala de un chip y sentaron bases para desarrollos clave en computación, criptografía y sensado cuántico que hoy empujan la frontera tecnológica.

Según la nota oficial del Nobel, los experimentos se ejecutaron con extremo control para aislar interferencias y luego se excitó el sistema con microondas: al absorberlas, el circuito cambiaba de nivel de energía y reducía el tiempo de permanencia en el estado de voltaje cero, exactamente como anticipa la teoría.

Los integrantes de estos experimentos son de origenes diversos: Clarke (británico, UC Berkeley), Devoret (francés, Yale/UC Santa Barbara) y Martinis (estadounidense, UC Santa Barbara). Ellos integraron el equipo que puso a prueba estas ideas en los ’80 y hoy son referencia de la ingeniería cuántica aplicada.

El premio, 11 millones de coronas suecas (≈ USD 1,2 millones), se entregará el 10 de diciembre en Estocolmo, aniversario de la muerte de Alfred Nobel.

Fuente: Infobae