Nobel de Física 2025: Clarke, Devoret y Martinis llevaron la cuántica “al tamaño de un chip”
El premio fue otorgado por descubrir que, con circuitos superconductores, los efectos cuánticos también se manifiestan en sistemas macroscópicos.
El anuncio se realizó este martes 7 de octubre en Estocolmo. Sus experimentos de 1984–1985 probaron el túnel cuántico macroscópico y la cuantización de la energía en un circuito con uniones Josephson, abriendo camino a computadoras y sensores cuánticos.
Los laureados construyeron un circuito superconductor separado por una fina capa aislante, la unión Josephson, y midieron cómo el sistema “saltaba” de un estado sin voltaje a otro mediante efecto túnel, tal como predice la mecánica cuántica; además verificaron que sólo absorbía o emitía energía en paquetes discretos.
El comité destacó que estos resultados, “lo bastante grandes como para sostenerse en la mano”, llevaron fenómenos típicos del mundo subatómico a la escala de un chip y sentaron bases para desarrollos clave en computación, criptografía y sensado cuántico que hoy empujan la frontera tecnológica.
Según la nota oficial del Nobel, los experimentos se ejecutaron con extremo control para aislar interferencias y luego se excitó el sistema con microondas: al absorberlas, el circuito cambiaba de nivel de energía y reducía el tiempo de permanencia en el estado de voltaje cero, exactamente como anticipa la teoría.
Los integrantes de estos experimentos son de origenes diversos: Clarke (británico, UC Berkeley), Devoret (francés, Yale/UC Santa Barbara) y Martinis (estadounidense, UC Santa Barbara). Ellos integraron el equipo que puso a prueba estas ideas en los ’80 y hoy son referencia de la ingeniería cuántica aplicada.
El premio, 11 millones de coronas suecas (≈ USD 1,2 millones), se entregará el 10 de diciembre en Estocolmo, aniversario de la muerte de Alfred Nobel.
