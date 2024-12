A pocos días de comenzar el verano y con ello el comienzo de la temporada en donde Mar del Plata recibe un gran afluente turístico, desde el sector de balnearios afirmaron que “no será un momento espléndido pero si más que aceptable”.

SI bien el país atravesó una fuerte crisis económica, el porcentaje inflacionario ha disminuido con el pasar de los meses, sin embargo el tema salarios y su estancamiento sigue siendo una gran preocupación para la sociedad, lo cual provoca incertidumbre en cada sector que trabaja con el turismo.

Sobre esto, Luis García, vicepresidente del Consorcio de Punta Mogotes afirmó en diálogo con El Marplatense que hasta el momento "el clima no ayudó mucho y nuestra actividad está muy expuesta a los días de calor entonces de alguna manera se hizo esperar el comienzo. En consonancia, la gente recién ahora empezó con las consultas y las reservas. Si bien lo que son carpas por temporada o mensual, ya tuvo un muy buen nivel de ocupación, ahora viene la etapa más dinámica por estadías más cortas, semanas, quincenas, fin de semanas. Sobre esto estamos teniendo un nivel de preguntas más que interesante, dadas las circunstancias".

"Hay una etapa que no es novedad para nosotros, que se realiza con la contratación eventual donde se juegan muchos factores. Se habla mucho de la gente que se va al exterior, algo que está en los cálculos de todos y es inevitable. Pero la gente, salvo excepciones, no se va un mes afuera, por lo tanto aún haciendo esas escapadas termina viniendo a Mar del Plata", dijo el referente.

Y agregó: "Esto es así porque no nos olvidemos de que la ciudad comparativamente tiene una gran ventaja, que es la gran cantidad de inmuebles de gente no residente. Estos departamentos siempre se terminan usando y eso de alguna manera genera un piso turístico. No va a ser una temporada espléndida pero si más que aceptable".

"Hay una cuestión que tiene que ver con las personas que usan mucho las redes sociales y la contratación eventual y esto ha avanzado. Negarlo sería una necedad ya que hoy, quienes tenemos muchos años en esta actividad, vemos que progresivamente avanza el cliente eventual que solo viene por fin de semanas. Es otra forma de contratación, por la cual para la gente que está con el servicio de alquiler de carpas con todo lo que eso incluye, debe adoptar sus servicios", concluyó García.