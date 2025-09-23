Una joven de 22 años fue aprehendida este lunes luego de intentar sustraer joyas de un comercio ubicado en Alberti al 1500.

Según informaron fuentes policiales, la imputada ingresó al local y tomó dos pulseras, dos collares y dos anillos valuados en un total de $163.800. Cuando intentaba retirarse, fue retenida por una clienta que se encontraba en el lugar y la obligó a devolver los elementos sustraídos.

Con la descripción aportada, efectivos de la Comisaría Novena montaron un operativo y lograron interceptar a la mujer en Gascón entre Sarmiento y Alsina, donde finalmente fue aprehendida.

El caso quedó a cargo del fiscal de Flagrancia, Eduardo Layus, quien dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de tentativa de hurto, sin dictar medidas restrictivas de la libertad.

La joven registra procesos penales previos por hurto, hurto reiterado, robo en poblado y en banda y averiguación de ilícito.

