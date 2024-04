Después de una intensa pre-temporada con amistosos de alto nivel incluidos, este fin de semana Banco Provincia comenzará su segundo año de competencia en la Primera “D” del Futsal de AFA.

El equipo que dirige la dupla Christian Peratta-Marcelo Chaparre recibirán el sábado desde las 20 en el Polideportivo “Julio César Bayer" a Tigre en el primer encuentro de una larga fase regular. Es que el lunes por la noche se realizó el sorteo de la categoría para un formato de 30 equipos divididos en dos zonas de 15 donde se enfrentarán a dos rondas para un total de 30 partidos de fase regular.

Después de la experiencia que tuvieron en un 2023 muy complejo desde todo punto de vista, tratarán de dar un salto de calidad y competir incluso más arriba en la tabla de posiciones.

Respecto del plantel, se ha sumado David Falchi, arquero que supo defender los colores de Banco Provincia en un histórico quinto puesto dentro de la Liga Nacional de Futsal de 2021. Por otro lado, se incorporó al plantel Gonzalo García, ex jugador de La Cumbre en el orden local y que llegó a ser capitán de la Selección de Mar del Plata en su momento buscando aportar una importante cuota de experiencia al grupo.

El resto del plantel será el mismo que disputó el año pasado la categoría y además, volverá a competir la Tercera División. En este primer encuentro, se presentarán a las 18.30 ante sus pares de Tigre.

La ilusión vuelve a rodar para los marplatenses que nuevamente harán un gran esfuerzo por sostenerse en un lugar de privilegio para el futsal de nuestra ciudad.

ZONAS - PRIMERA "D" FUTSAL AFA

Zona A: Excursionistas, El Porvenir, JJ Urquiza, Tigre, Banco Provincia, Sp. Italiano, Puerto Nuevo, Sp. Dock Sud, Estrella Federal, El Progreso, 25 de Mayo, Villa Heredia, BPNA, Estudiantes LP, Ferro de Merlo y Caballito Jrs.

Zona B: Comunicaciones, El Ciclón, Velez Sarsfield de Martínez, Chacarita, Rosario Central, San Martín (Tigre), Monte Viejo, La Matanza Futsal, Don Bosco, El Campito, Argentino (Santa Fe), Villa Malcolm, Deportivo Riestra, Juventud de Ciudadela, Juvencia y Dep. Hurlingham

FIXTURE - Banco Provincia

Fecha 1 - vs. Tigre (L)

Fecha 2 - vs. Estudiantes LP (V)

Fecha 3 - vs. Sp. Italiano (L)

Fecha 4 - vs. Caballito Jrs (V)

Fecha 5 - vs. JJ Uquiza (L)

Fecha 6 - vs. El Porvenir (V)

Fecha 7 - vs. Puerto Nuevo (L)

Fecha 8 - vs. Sp. Dock Sud (V)

Fecha 9 - vs. Excursionistas (L)

Fecha 10 - vs. 25 de Mayo (V)

Fecha 11 - vs. El Progreso (L)

Fecha 12 - vs. Estrella Federal (V)

Fecha 13 - vs. BPNA (L)

Fecha 14 - vs. Villa Heredia (V)

Fecha 15 - vs. Ferro de Merlo (L)

*Luego se juega la segunda vuelta con localías invertidas