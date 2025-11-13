Profesionales de la salud y educación crearon Amulen, una asociación civil sin fines de lucro que ofrece actividades socio-recreativas para jóvenes con discapacidad intelectual. El espacio también está abierto a cualquier persona que quiera participar, compartir experiencias y formar parte de la comunidad.

Valeria Ferreriro, coordinadora y una de las fundadores de Amulen dialogó con El Marplatense sobre la historia del centro socio terapéutico, las actividades, su misión y como es el trabajo diario.

“Amulen significa avanzar en compañía de un otro. Y eso es lo que buscamos reflejar: un espacio donde todos puedan sentirse parte, sin importar diagnósticos ni etiquetas”, explica Valeria, quien además es docente y licenciada en acompañamiento terapéutico.

El espacio, que funciona hace más de un año y medio, fue creciendo gracias al esfuerzo colectivo y al apoyo de las familias. Actualmente, alrededor de 15 jóvenes de entre 11 y 19 años asisten por la tarde, en contraturno escolar. Allí comparten talleres de emociones, danza y movimiento, arte terapia y pastelería, además de actividades como salidas al cine, paseos por la plaza o meriendas.

“Muchos de los chicos que vienen no encontraban espacios donde socializar más allá de la escuela. Acá lo que buscan es tener amigos, pasarla bien, sentirse escuchados”, cuenta Valeria. En Amulen, no hay estructuras rígidas: las actividades se adaptan a los intereses del grupo, fomentando el diálogo y el respeto.

Detrás del entusiasmo y la calidez hay un enorme trabajo a pulmón. “Nos autogestionamos todo: el alquiler, los materiales, los talleres. No vivimos de esto; cada uno tiene su trabajo aparte. Pero el deseo de sostener este lugar nos mueve”, reconoce.

A pesar de las dificultades, el equipo —integrado por cinco profesionales y estudiantes que realizan sus practicas— continúa apostando por la inclusión real y la convivencia en la diferencia. “Queremos visibilizar las situaciones de exclusión que atraviesan muchas familias, desde la falta de cobertura de obras sociales hasta la escasez de espacios adaptados. Amulen busca ser una alternativa amorosa y comunitaria frente a eso”, afirma.

Hoy, el grupo avanza con la tramitación de su personería jurídica, un paso clave para consolidar su labor y seguir creciendo. Mientras tanto, la comunidad sigue acompañando con donaciones, materiales reciclables y voluntariado.

“Esto es mucho amor y mucho trabajo colectivo. Cada día que abrimos las puertas y los chicos llegan con una sonrisa, sentimos que vale la pena”, concluye Valeria, convencida de que Amulen no es solo un lugar: es una forma de mirar y habitar el mundo con empatía.