Dos de los cinco argentinos acusados de robo en un shopping de Miami hablaron por primera vez y aseguraron que “no somos mecheros vip” y que todo se trató de un “episodio confuso”. Se trata de Mauricio y Juan Pablo, quienes deberán regresar a EE.UU. a fines de enero de 2026 para continuar con el proceso judicial.

“Somos trabajadores”, manifestaron los dos mendocinos en diálogo con el canal TN, al explicar la situación que los involucra en la causa por presuntos robos en locales del Dolphin Mall. Según relataron, ingresaron al centro comercial junto a tres amigos con valijas vacías para guardar las compras. “En el patio de comidas la Policía nos detiene, nos piden abrirlas y de muchas de las cosas teníamos los tickets, pero de otras no, por lo que ahí nos llevan a la comisaría”, detallaron.

Al día siguiente, la Justicia estadounidense les leyó los cargos e impuso una fianza para la excarcelación. “No nos defendimos porque no era la instancia”, remarcaron. Ambos aclararon que ninguno fue deportado y que pudieron salir de Estados Unidos sin inconvenientes: “Migratoriamente no hay ninguna causa en nuestra contra. Solo es un reporte”.

El abogado Roberto Castillo señaló que el proceso será arduo y extenso, pero insistió en que “es simple esclarecer que acá no hay ninguna organización, ni tampoco que robaron”.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

