Un agente de la Policía Federal fue víctima del delito, luego de que esta madrugada le sustrajeran la moto que había dejado estacionada en pleno centro. No obstante, los malvivientes fueron atrapados y el rodado, recuperado.

El hecho tuvo como damnificado a un agente de 32 años, quien entre la 01:00 y las 03:00 dejó estacionada su motocicleta Zanella Patagonian Eagle de color negro sobre Entre Ríos al 2500. Al constatar la sustracción del rodado, dio aviso inmediato a la Central de Emergencias 911.

A partir de la alerta, efectivos de Infantería iniciaron un rastrillaje por la zona céntrica y, al circular por la intersección de Diagonal Pueyrredon y Rivadavia, advirtieron el desplazamiento de la motocicleta sustraída con dos ocupantes, logrando su inmediata interceptación.

Los aprehendidos fueron identificados como dos hombres de 32 y 28 años. Y al momento de la recuperación, el motovehículo presentaba daños visibles en el tambor de ignición.

Tomó intervención en la causa la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, que dispuso la imputación de ambos sujetos por el delito de “robo agravado de vehículo dejado en la vía pública” y ordenó su traslado a sede tribunalicia.

