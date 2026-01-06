El cocinero Christian Petersen recibió el alta médica hoy, tras permanecer internado durante varias semanas en el Hospital Alemán, y habló por primera vez sobre su estado de salud luego de la descompensación que sufrió mientras realizaba una excursión en el volcán Lanín, en la provincia de Neuquén.

El chef dejó el centro de salud porteño luego de una prolongada internación y continúa bajo seguimiento médico, a la espera de nuevos estudios que permitan determinar con precisión qué fue lo que provocó el cuadro que derivó en una falla multiorgánica.

Petersen explicó que el equipo médico aún no logró establecer el origen del episodio. “Por suerte ayer desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa. Aún ellos no saben qué me disparó esto, por lo que no te puedo contar qué pasó”, expresó.

En la misma conversación, el cocinero adelantó que los resultados de un estudio clave estarán disponibles recién la semana próxima. “Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré”, agregó.

Ante las múltiples versiones que circularon en los últimos días, Petersen destacó el accionar de quienes intervinieron durante la emergencia. “Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida”, sostuvo.

Asimismo, reconoció no recordar con precisión lo ocurrido tras el descenso. “Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo”, señaló.

Fuente: con información de Noticias Argentinas