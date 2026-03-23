Desde el inicio, el equipo dirigido por Carlos Mungo intentó asumir el protagonismo, con presión alta, recuperación rápida y búsqueda constante por las bandas. Durante los primeros 20 minutos logró imponer condiciones, aunque sin generar situaciones de demasiado riesgo.

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El encuentro también estuvo marcado por un contexto particular para el local. Olimpo disputó el partido bajo las restricciones impuestas por Aprevide, luego de los incidentes registrados ante Douglas Haig. En ese marco, solo pudieron asistir socios, sin la presencia de banderas, instrumentos musicales ni elementos de animación. Además, se mantiene la prohibición del uso de humo en el estadio por los próximos seis meses.

Con el correr de los minutos, el conjunto bahiense encontró los caminos para marcar la diferencia y sellar un triunfo importante en el arranque del campeonato, en el segundo tiempo llegó la contundencia del Aurinegro. A los 22’, Martín Ferreyra rompió el cero penas tres minutos más tarde, Diego Ramírez amplió la diferencia y selló el 2 a 0 definitivo

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Alvarado no logró hacer pie ni cambiar el rumbo del partido. Apenas generó algunas aproximaciones sin demasiado peligro y nunca dio señales claras de poder revertir el resultado.

Para la próxima fecha, el “Torito” intentará cambiar la imagen cuando reciba a Guillermo Brown el domingo a las 17. Un compromiso clave para empezar a revertir el arranque.

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Formaciones

Olimpo (2): Juan Pablo Lungarzo; Chimino, Moiraghi, Martín Ferreyra y Lapetina; Cristian Amarilla, Stancato, Diego Ramírez y Coacci; Braian Guille y Federico González.

DT: Carlos Mungo.

Alvarado (0): Bilbao; Fermín Iriarte, Tomás Berra, Tomás Fernández y Gorgerino; Chiozza, Matías Mansilla, Tomás Federico y Matías Pérez; Santiago Gutiérrez y Germán Cervera.

DT: Pablo Martel.

