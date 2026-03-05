Mar del Plata alcanzó en apenas dos meses y algunos días del 2026 un total de 10 víctimas fatales por siniestros viales, según el relevamiento difundido por la ONG Familiares de Víctimas de Tránsito y Delito. La cifra se actualizó tras los dos accidentes ocurridos durante la noche del martes, en los que murieron motociclistas en distintos puntos de la ciudad.

En lo que va de 2026, diez personas ya perdieron la vida en siniestros viales vinculados a Mar del Plata y la zona, según el relevamiento actualizado al 4 de marzo. El primer caso ocurrió el 14 de enero, cuando Tomás Cabral (23) murió atropellado por un colectivo en el predio de la empresa 25 de Mayo.

Dos días después falleció Gabriel Sebastián del Castillo (38) al despistar y volcar con su auto en la Ruta 2. El 19 de enero murió el motociclista Ariz Rosales (41) tras chocar con un automóvil que circulaba en contramano en Independencia y Castelli. El 24 de enero se confirmó la muerte de Adrián Mendoza (26), quien había sufrido un grave accidente mientras escapaba de un retén policial cerca de Santa Clara del Mar.

El 26 de enero se registraron tres víctimas: Nicolás Gómez (23), tras ser embestido por un tren en un cruce de vías en la Autovía 2; Kevin Cardozo (19), herido en un choque provocado por un conductor alcoholizado; y Alan Emanuel Romero (22), quien murió al impactar con un patrullero durante una persecución.

El 6 de febrero falleció Jesús Barrera (17) luego de que la moto en la que viajaba fuera embestida por una camioneta mientras huían de un control policial. Finalmente, el 3 de marzo se registraron dos nuevas víctimas: Marcelo Fabián Campos (50), que chocó con un patrullero en avenida Alió y Rodríguez Peña, y Matías Roberto Martín (23), quien murió tras impactar su moto contra una camioneta en Juan B. Justo y Triunvirato.

Estos hechos elevan a diez las víctimas fatales por siniestros viales en poco más de dos meses, una cifra que vuelve a encender la preocupación por la seguridad en el tránsito.

El primero de los hechos se registró cerca de las 22 en la intersección de Juan B. Justo y General Paz, donde una camioneta Jeep Sport impactó desde atrás a una moto Mondial 110. A raíz del violento choque, el conductor del rodado menor falleció pese a las maniobras de asistencia realizadas por vecinos y personal del SAME.

Horas más tarde, otro motociclista perdió la vida en Rodríguez Peña y Arturo Alió al colisionar contra un patrullero que realizaba un corte preventivo por un accidente anterior. El impacto fue de tal magnitud que el conductor sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y murió en el lugar.

Desde la ONG remarcaron la preocupación por la reiteración de hechos fatales en un período tan corto y volvieron a insistir en la necesidad de reforzar controles, campañas de concientización y medidas de prevención. Con 10 fallecidos en poco más de 60 días, la problemática vial vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública local.