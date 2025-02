Hernán Lombardi, diputado habló sobre los eventos relacionados con la inseguridad que viene ocurriendo en la provincia de Buenos Aires.

En de Ida y Vuelta con Laura di Marco indicó: “La veo totalmente agravada Kicillof no ha hecho nada, absolutamente nada, por el tema de inseguridad. La verdad es que es una pesadilla para todos los bonaerenses la inexistencia de política de seguridad por parte de Kicillof. Es una pesadilla que se vive cotidianamente”, remarcó.

“Yo ya agregaría el asesinato de policías, muchos de ellos policiales de la ciudad de Buenos Aires. Es una cosa que no podemos naturalizar, no podemos naturalizar, yo creo ahí como argentinos, como bonaerenses, no podemos naturalizar la inexistencia de política de inseguridad de Kicillof”, agregó.

En esta línea, Lombardi señaló: “Si vos decís hay un problema que se extiende por todo el país que nadie puede resolver, y bueno, acá hay un problema más definitivo, pero es evidente que en la ciudad de Buenos Aires bajaron los delitos. Es evidente que en Rosario la política de Patricia hizo bajar los asesinatos y a Kicillof no le importa la inseguridad. No le importa.. Es un tema que como lo irrita, lo molesta”, afirmó.

“En vez de ser un tema, le duelen los delitos, le duele el sufrimiento de los jubilados, de los jóvenes. En vez de eso, lo que le duele son sus consecuencias. Le duelen las consecuencias políticas que él tiene que pagar por lo que no hace”, añadió.

Con respecto a esta situación mencionó que a la sociedad argentina la han acostumbrado a no darle importancia al dolor de las otras personas. ”No hay empatía hacia el dolor de los demás. la verdad es que se ha transformado en una tierra de nadie. Todos saben que el Gran Buenos Aires es una tierra de nadie. Él lo sabe”, puntualizó.