A través de varios videos que, en conjunto, superan los seis minutos, Fernández apuntó directamente contra Moria y cuestionó su rol como conductora. La mediática acusó a Casán de no tener profesionalismo, de no ser respetuosa con ella y de no actuar como una buena cabeza de equipo.

En su descargo, Cinthia dio a entender que los mensajes publicados por Moria y sus dichos al aire —cuando habló de que necesitaba “más aire de parque” y no tanto “aire televisivo”— la hicieron sentir despedida del ciclo. “Es desagradable lo que pasó, es una falta de respeto”, sostuvo.

Además, aclaró que no tiene un problema personal con la conductora, pero dejó una frase contundente: “No me voy a dejar pisotear”. En ese sentido, aseguró que durante mucho tiempo permitió ciertas situaciones, pero que hoy ya no está dispuesta a tolerarlas.

El conflicto, que comenzó tras el cruce con Elba Marcovecchio y continuó con mensajes cruzados en redes, suma así un nuevo capítulo y deja en duda cómo seguirá la relación entre ambas en el programa.

VIDEO: https://www.instagram.com/p/DU8rormjrdC/

