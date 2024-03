El intendente Guillermo Montenegro abrió este viernes un nuevo período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante del distrito de General Pueyrredon, el primero de su segundo mandato al frente del Ejecutivo local. Estuvo acompañado por la presidenta del cuerpo, Marina Sánchez Herrero.

En ese sentido, Mariana Cuesta, presidenta del bloque Unión por la Patria, dialogó con El Marplatense y expresó: "Nosotros vimos que el intendente hizo un discurso de apertura legislativa hablando de austeridad y lo que el denomina así, tiene que ver con un abandono, con una falta de rumbo y el no poder dar respuestas concretas a los problemas que tienen los vecinos".

La austeridad de la que habla Montenegro es abandono, desidia y falta de rumbo. El intendente no propuso ninguna solución concreta para los problemas que viven todos los días los marplatenses. Habló de "superávit" y "cuentas ordenadas", pero ? pic.twitter.com/KWjHS0oIG8 — Mariana Cuesta (@cuesta_mariana) March 1, 2024

"Montenegro no pudo hablar del transporte, que es una responsabilidad que le fue delegada por el HCD. Los marplatenses no saben cuánto sale el boleto, cuántas veces va a aumentar. Tampoco habló de lo subsidios, que era un tema que solía mencionar y esta vez omitió. No expresó nada sobre la salud en términos de que los vecinos se siguen levantando a las 4 de la mañana porque no consiguen turno. Del problema de la suciedad en la que se encuentra Mar del Plata. quedaron muchos temas pendientes, incluyendo propuestas concretas", continuó la presidenta del bloque Unión por la Patria.

"Todos los indicadores de la inseguridad empeoraron en este último tiempo y volvió a prometer obras que ya había prometido hace cuatro años, como lo es el Hospital de Batán, que no hizo en un momento donde había financiamiento para la obra pública del gobierno Nacional. Parecería dificultoso que pueda cumplirlo por cómo están las cuentas hoy. Si bien habló de números ordenados y austeridad, lo cierto es que los últimos meses no pudo ni siquiera pagar en término a los empleados municipales y apeló al descubierto bancario del Banco Provincia", siguió.

Con respecto al aumento del boleto, la referente de UxP indicó que "ahora el intendente no tiene excusas porque muchas veces él usó a la oposición como una excusa para decir que ponen palos en la rueda. Lo cierto es que el oficialismo hoy tiene mayoría, no solo en el plenario sino en cada una de las condiciones, por lo tanto, si tiene un plan en relación al transporte, perfectamente podría presentar el pliego y que sea aprobado".

"Pero no quiere, no puede o no sabe darle una respuesta a los vecinos que no solo van a pagar una fortuna en relación al boleto de transporte sino que además viajan mal, los recorridos son obsoletos, las unidades no están en condiciones de higiene como la gente merece. No es solamente el valor en pesos. Ojalá que Montenegro pueda explicar algo sobre esto a lo largo del año, para traer el pliego a debatir al Consejo", sumó.

Con respecto al sector de salud, Montenegro señaló: "Tenemos que bajar los decibeles y ayudar a encontrar soluciones. Ya que los marplatenses y batanenses, también son bonaerenses y argentinos. La atención primaria es responsabilidad del gobierno municipal, mientras que los hospitales son responsabilidad del gobierno provincial y nacional. Pero eso no quiere decir que me desentienda del estado de los de nuestra ciudad o del problema que se suscitó con IOMA en el último tiempo. La salud es una sola y no reconoce jurisdicciones".

Y sobre ello, la concejal dijo: "En relación a los hospitales provinciales, el Materno y el HIGA, por supuesto que hay muchas quejas en cuanto a su servicio, que no da a demanda de toda la gente que asiste. Hay que tener en cuenta que el Interzonal es regional porque la mayoría de los municipios tienen hospitales municipales. Mar del Plata, pese a ser una ciudad tan grande, no tiene de esos que quizás podrían servir para que haya menos demanda".

"Las salitas están funcionando muy mal porque no hay turnos, porque los vecinos se levantan temprano para conseguir uno porque la aplicación no funciona como debería hacerlo. Esto no lo digo solo yo como alguien de la oposición. Me parece que no es tiempo de echar culpas sino de hacerse cargo cada uno de la parte que le toca y el intendente tiene mucho para eso"., concluyó