En el posible último partido de Lionel Messi en nuestro país de manera oficial, la Selección Argentina venció por 3-0 a Venezuela en el Estadio Monumental y sigue en lo más alto de las Eliminatorias Sudamericanas, mostrando buen fútbol y contundencia.

El cierre de esta etapa se dará en Ecuador el próximo martes, cuando el equipo busque ante su inmediato perseguidor para seguir estirando la ventaja.

Durante la primera etapa, el conjunto de Lionel Scaloni fue superior. La primera clara la tuvo a los 3 minutos tras una combinación entre juventud, Franco Mastantuono y experiencia, Messi, que terminó con un remate de Nicolás Tagliafico que fue tapado por el arquero visitante.

En defensa, la “Albiceleste” jugó con lo justo y si bien los visitantes merodearon cerca del área de Emiliano Martínez, no generaron peligro. Argentina volvió a tener otra clara a los 21 y nuevamente de la mano de su lateral izquierdo, que terminó una jugada embarrada en el área y que tampoco fue gol por el accionar del portero venezolano.

Luego, cuando el encuentro había entrado en una meseta, ni más ni menos que el capitán abrió la cuenta para la selección local con una exquisita definición a los 40 minutos. Primero una recuperación y pase exquisito “tres dedos” de Leandro Paredes para que la generosidad de Julián Álvarez, le permitiera al 10 quedar de frente al arco.

En el complemento, los campeones del mundo volvieron a dominar. A los 16’ Messi tuvo la chance de ampliar el marcador tras la habilitación de Julián Álvarez pero remató al cuerpo de Romo.

Emiliano “Dibu” Martínez en la entrada en calor. (Foto: Florencia Arroyos)

Cuando el reloj marcaba media hora del segundo tiempo, los cambios realizados hicieron efecto y la “Albiceleste” estiró la ventaja. Esta vez fue una jugada por izquierda, un centro de Nicolás González y un cabezazo del recién ingresado Lautaro Martínez.

Eso no fue todo, y al astro no le bastó con un solo tanto sino que a los 35 minutos, luego de un desborde por derecha, recibió un pase perfecto de Thiago Almada para empujarla y sellar el 3-0 que le permite despedirse de la mejor manera del país al que llevó a lo más alto.

Con la emoción a flor de piel, pero con el fútbol y la seriedad de siempre, el equipo de Scaloni sigue mostrando que es uno de los mejores del mundo y que será difícil el año próximo arrebatarle la corona de campeones del mundo.



Con esta victoria, Argentina alcanza las 38 unidades y sigue liderando la tabla. El próximo martes jugará como visitante ante Ecuador para cerrar las Eliminatorias Sudamericanas.