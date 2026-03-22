Aldosivi perdió 2-0 frente a Sarmiento en el marco de la fecha 12, en un partido que se le hizo cuesta arriba pero que, aún así, dejó sensaciones preocupantes. El local, pese a quedarse con diez jugadores en el primer tiempo por la expulsión de Diego Churín a los 33 minutos, logró imponerse con autoridad y eficacia.

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Lejos de aprovechar la ventaja numérica, el “Tiburón” no logró hacer pie en el encuentro. Sarmiento mostró carácter y fue contundente en los momentos clave: Cristian Zabala abrió el marcador y luego Junior Marabel sentenció la historia para un triunfo vital en su objetivo de mantenerse en Primera.

El partido también marcó el debut de Facundo Oreja como entrenador interino de Aldosivi, tras la salida de Guillermo Farré. Sin embargo, el cambio en el banco no alcanzó para torcer un presente adverso que se profundiza fecha a fecha.

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Con este resultado, el equipo marplatense quedó en el penúltimo lugar del torneo, cada vez más presionado por la necesidad de sumar puntos. En la próxima fecha tendrá una oportunidad clave cuando reciba a Argentinos Juniors, en un duelo que puede marcar un punto de inflexión.

Aldosivi minutos antes del partido contra Sarmiento.

Por su parte, Sarmiento consiguió un triunfo que le permite tomar aire: salió del fondo de la tabla y, al menos de manera momentánea, se ubica en la mitad del Grupo B. En la siguiente fecha enfrentará a Barracas Central con la intención de sostener la levantada.

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A la espera de definiciones en el banco de suplentes, la dirigencia aún no confirmó al nuevo entrenador. Sin embargo, el nombre que hoy pisa más fuerte es el de Néstor Gorosito, quien aparece como principal candidato para hacerse cargo del equipo.

Más allá de quién asuma, el desafío será enorme: revertir el presente futbolístico y sacar a Aldosivi de los últimos puestos de la tabla, en un contexto cada vez más exigente en la pelea por la permanencia.